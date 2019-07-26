Члены экипажа российского танкера, задержанного службой безопасности Украины, минувшей ночью прилетели в Москву

Капитан Илья Дробязко сказал, что не станет давать показания украинскому суду, поскольку экипаж не нарушал никаких законов. Также капитан не считает себя свидетелем по делу о конфликте в Керченском проливе.

Танкер задержали накануне в порту под Одессой. Как сказали в Киеве, это вещественное доказательство по делу о конфликте в ноябре прошлого года. Тогда российские пограничники задержали три украинских корабля, моряков обвинили в нарушении госграницы России и арестовали.