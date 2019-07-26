Правительство утвердило 12 критериев оценки эффективности руководителей регионов

Среди показателей: рост инвестиций, реальная средняя зарплата, уровень бедности, доступность жилья, пишет газета «Ведомости». Методики разработали в рамках президентского указа об эффективности глав регионов, принятого в апреле. В документе отмечалось, что губернаторов будут оценивать, в том числе, по уровню доверия к власти и лично к президенту страны. Впрочем, в показателях, которые приводит газета «Ведомости», этих пунктов нет.