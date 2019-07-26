В Хабаровском крае продолжаются траурные мероприятия после гибели четырех детей в лагере «Холдоми»

Сегодня в Комсомольске-на-Амуре прощаются с 12-летней девочкой, которая умерла в больнице от сильных ожогов. Церемонию решили провести в драматическом театре, пишет агентство «Интерфакс». Пожар в детском палаточном лагере произошёл в ночь на вторник. Ранее президент Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших.

Уголовное дело расследуется по статьям О причинении смерти по неосторожности, об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о халатности. Вчера суд на 2 месяца арестовал учредителя и директора лагеря Виталия Бурлакова и Максима Кузнецова, также сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева, который по версии следователей отвечал за проверки в детском лагере.