Экипаж задержанного украинскими силовиками российского танкера вернулся в Москву

Рейс из Кишинева, куда добрались моряки, приземлился в аэропорту Домодедово.

Команда танкера Nika Spirit, который в Службе безопасности Украины называют участником инцидента в Керченском проливе, была отпущена в статусе свидетелей. С нее, как сообщает украинское издание «Страна.ua», взяли обязательство являться на допросы. После этого экипаж отправился в Кишинев, а из молдавской столицы – в Москву. Между тем моряки уже сообщили, что не намерены давать показания украинскому суду и свидетелями себя не считают. В интервью агентству «Интерфакс» капитан задержанного танкера Илья Дробязко сказал, что экипаж не имеет никакого отношения к событиям в Керченском проливе и не нарушал ни украинских, ни российских законов. Само судно, по словам Дробязко, должно было быть поставлено на ремонт. В настоящий момент танкер Nika Spirit остается в порту Измаил под Одессой. В СБУ назвали его вещественным доказательством по делу о Керченском инциденте и сообщили, что готовы обратиться в суд с ходатайством о его аресте.

Киев полагает, что задержанный российский танкер участвовал в блокировании украинских военных кораблей в Керченском проливе осенью прошлого года. Тогда Россия задержала более 20 украинских моряков, обвинив их в незаконном вхождении в территориальные воды.