Ракета носитель Falcon 9 вывела на орбиту грузовой космический корабль американской компании SpaceX
Завтра Cargo Dragon должен состыковаться с международной космической станцией. Корабль должен доставить на МКС 2,5 тонны груза.
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Завтра Cargo Dragon должен состыковаться с международной космической станцией. Корабль должен доставить на МКС 2,5 тонны груза.
Геи — в отпуске! Жалоб не поступало, дети учатся, ходят в кружки, отдыхают на море. Но с обыском пришли к ним. А не к условным соседям, где дети оборванные, голодные, мама с папой с утра бухают, в доме срач и гора бутылок. Зато эта пьянь имеет высокую духовность, т.к. правильно занимается сексом, а не как эти марьинские геи…