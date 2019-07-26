Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в Подмосковье дал признательные показания и выразил готовность сотрудничать со следствием. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина сказал, что пошёл на убийство из ревности. Между тем, по данным источника, подозреваемого проверяют на причастность к ещё одному убийству, которое ранее было совершено в Крыму. Трагедия в подмосковном Раменском произошла 25 июля. Женщину убили, когда она гуляла с ребёнком. Подозреваемого задержали, спустя несколько часов.