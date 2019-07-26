Любовь Соболь минувшей ночью отпустили из ОВД по Тверскому району

Сегодня она должна явиться на допрос. Об этом политик рассказала в своих социальных сетях.

Вчера поздно вечером Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, после того, как вынесли её из помещения вместе с диваном, на котором политик сидела. Юрист Фонда борьбы с коррупцией планировала провести в здании ночь, ожидая председателя Центризбиркома Эллу Памфилову. Ранее Соболь объявила голодовку в связи с недопуском на выборы в Мосгордуму. Как отмечает телеканал «Дождь» голодовка длится уже 12 дней.