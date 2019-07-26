Посольство РФ направило в Госдеп США ноту протеста из-за отказа предоставить визу российской теннисистке Кузнецовой

Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту протеста из-за отказа Соединённых Штатов предоставить визу российской теннисистке Светлане Кузнецовой. Спортсменка будет вынуждена пропустить турнир Citi Open. Участие в US Open тоже под вопросом. Сама Светлана Кузнецова отметила, что подобная ситуация сложилась в её карьере впервые.

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко сказал газете «Коммерсантъ», что проблема может быть связана с тем, что документы на визу подавались в Москве. По его словам, российские теннисисты уже несколько лет обращаются за американскими визами в представительства США за пределами России и проблем с получением документов не испытывают.