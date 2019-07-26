Моряки, находившиеся на танкере, задержанном Украиной, вернулись в Россию

У всех членов экипажа взяли показания, после чего компания – судовладелец купила им билеты в Москву. В 4 утра россияне прибыли в столицу, сообщает агентство РИА «Новости». Моряки являются свидетелями по делу и обязаны явиться на допросы по вызову следователя, сообщает украинское издание «Страна».

Танкер был задержан накануне в порту под Одессой. В СБУ считают, что это судно, которое прежде носило другое название, осенью прошлого года блокировало проход украинских военных кораблей через керченский пролив. После чего российские пограничники задержали 24 украинских моряка.