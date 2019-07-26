Не зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь этим утром вызвана на допрос в СК

Не зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь этим утром вызвана на допрос в Следственный комитет. Повестку ей вручили после задержания. Допрос назначен на 11 часов.

Накануне поздно вечером после того, как Соболь, требующая регистрации кандидатом на выборах и встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой, отказалась покидать Мосгоризбирком, её вынесли из здания вместе с диваном, на котором она сидела. После этого Соболь задержали, диван забрали. Ночью политика отпустили из ОВД.