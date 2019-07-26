В Китае обнаружено 11 ископаемых яиц динозавра. Возраст находки, по мнению палеонтологов, превышает 60 миллионов лет

Как передает информационный портал «Сина», кладку нашел девятилетний мальчик. Уникальные останки оказались на поверхности из-за того, что наводнение сильно размыло почву в районе обрыва.

Специалисты пока затруднились сказать, к какому виду динозавров принадлежат яйца. Существует большая вероятность того, что поблизости удастся найти еще что-нибудь ценное для палеонтологов. Здесь планируется провести тщательные раскопки.