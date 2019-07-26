Американская корпорация Apple намерена за один миллиард долларов купить подразделение Intel

Речь идет о структуре, которая занимается производством систем, позволяющих подключать смартфоны к интернету. Как следует из документа, опубликованного Apple, в рамках соглашения, на работу в компанию перейдут более двух тысяч сотрудников Intel.

Ранее газета The Wall Street Journal утверждала, что указанное подразделение является убыточным, однако Apple интересуют патенты, касающиеся разработки мобильной связи пятого поколения.