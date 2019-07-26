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08:01, 26 июля 2019

Руководство столичного главка МВД наказало начальника своей пресс-службы из-за ошибок в освещении «дела Голунова»

Руководство столичного полицейского главка наказало начальника своей пресс-службы Юрия Титова из-за ошибок в освещении «дела Голунова». Его привлекли к дисциплинарной ответственности.

После задержания спецкора издания «Медуза» Ивана Голунова на сайте московского управления МВД была опубликована серия фотографий из нарколаборатории, которые подавались как фото из квартиры журналиста. Однако, в процессе кампании в поддержку автора расследований о столичном похоронном бизнесе, стало очевидно, что это подложные снимки. Ранее главк официально признал ошибку и назначил служебную проверку. Новость довольно быстро удалили с сайта МВД. О взыскании в адрес начальника пресс-службы главного управления МВД по Москве Титова полиция сообщила в ответ на запрос главы Республиканского юридического общества Александра Хаминского, в прошлом входившего в общественный совет при столичном МВД. В документе за подписью главы управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации Александра Князева сказано лишь о том, что решение уже принято.

В связи с делом Голунова в июне своих должностей лишились глава УВД по Западному округу и руководитель управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков столицы. Уволили и оперативников, задерживавших журналиста.



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