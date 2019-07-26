Ряд незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы сегодня будут допрошены в Следственном комитете

В частности, это юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Дмитрий Гудков.

Соболь до позднего вечера оставалась в здании Мосгоризбиркома, где рассматривается ее жалоба на отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму. Юрист ФБК требовала, чтобы глава Центризбиркома Элла Памфилова лично приняла у нее результаты проверки собранных за ее выдвижение подписей. В результате люди в форме вынесли Соболь из здания столичной комиссии прямо на диване, на котором она сидела, а позднее задержали. В отделении полиции незарегистрированному кандидату вручили повестку, согласно которой ее вызвали на допрос к 11 утра. При этом, уверяет Соболь, ей не объяснили ни оснований для задержания, ни цели вызова в Следственный комитет. Чуть ранее очередную повестку получил другой незарегистрированный кандидат Дмитрий Гудков. В ночь на четверг в его доме прошли обыски. Также они состоялись в квартире директора ФБК Ивана Жданова, а накануне – и в доме родственников зарегистрированного кандидата Романа Юнемана. Ряд оппозиционеров также накануне получили повестки на допрос.

В среду Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования работе Мосгоризбиркома. Поводом для него послужила протестная акция, прошедшая в воскресенье 14 июля у здания комиссии.