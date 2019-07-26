Правительство одобрило доступ Генпрокуратуры к банковской тайне

Об этом стало известно агентству «Интерфакс». Речь идет о законопроекте, который предполагает, что надзорное ведомство сможет без санкции суда получать информацию о банковских счетах физических и юридических лиц.

Ранее доступ к банковской тайне пыталась получить Федеральная антимонопольная служба, однако Верховный суд признал неправомерными притязания ФАС. Кроме того, глава Следственного комитета призывал открыть доступ на стадии доследственный проверок.