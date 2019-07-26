Z Архив новостей новости
5 1 6 15
07:16, 26 июля 2019

США могут отказаться вводить санкции против Турции, если Анкара не поставит системы С-400 на боевое дежурство

Американский сенатор Линдси Грэм в интервью интернет-журналу Defence One утверждает, что по просьбе президента Дональда Трампа сказал об этом турецкому министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу. «Мой посыл был таков: давайте оставим уже эти С-400 и начнем переговоры о свободной торговле» — цитирует Грэма издание.

Между тем вчера был завершен первый этап поставок Анкаре зенитных систем. Для этого транспортные самолеты выполнили три десятка рейсов. Категорически против этого выступает Вашингтон.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Нежелательное государство Полицейское государство защищает себя с помощью насилия всех видов. Допускать честные выборы оно не  будет. Важно понимать: в борьбе за власть власти России готовы на всё. Нет такого преступления, перед которым они остановятся…

5 254 6 50606 19.07
Kвласть, политика, выборы, общество, рф, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ждём советов от Джонсона, как нам обустроить Россию У Великобритании будут новое правительство и новая политика. Без всенародных демократических выборов. Просто так. Ведь каждый из тех, кто проголосовал за Бориса Джонсона, взял и сделал это от имени полумиллиона избирателей…

5 125 6 9408 24.07
Kвеликобритания, власть, политика, мнения
Блоги

Елена Серветтаз журналист, Париж, Франция

+ Как Сергей Брин стал миллиардером в Америке? Как Сергей Брин стал миллиардером в Америке? Мехмат, физтех МГУ – несбыточные мечты еврейских детей. Политическая система не желала видеть среди специалистов людей неправильной национальности… Так Брин-старший увез семью в США, когда Сергею было 6 лет…

5 360 6 29521 22.07
8читать ;смотреть
Kсша, ссср, видео, технологии, общество, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Зеленскому придется выбирать: Беня или Украина Есть вызов для Зеленского. Он коломойский или украинский? В том, что нынешний глава Украины как минимум очень многим обязан Бене (как называют олигарха), никто не сомневается. Но всякий ли долг платежом красен?..

5 139 6 14703 19.07
Kукраина, политика, власть, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Детство и отрочество для президента Зеленского заканчиваются Период между победой на президентских выборах и нынешним днём стал его отрочеством. Теперь в любом случае наступает президентская юность, ссылаться на деструктивный парламент больше не удастся…

5 104 6 9331 22.07
Kукраина, зеленский, политика, выборы, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Чисто английское самоубийство Ну, просто немного ошибся корреспондент королевского телеканала. Приписал цитату Госсекретаря США Президенту России. Слова-то правильно все вспомнил — молодец. А все остальное перепутал…

5 51 6 5381 25.07
Kвеликобритания, сми, журналисты, политика, мнения
Блоги

+ В Липецке неизвестные повредили бюст Сталина и дверь местного офиса КПРФ В Липецке неизвестные повредили бюст Сталина и дверь местного офиса КПРФ Четверо молодых людей прикрепили к входной ручке самодельное взрывное устройство…

5 69 6 7425 22.07
8читать ;смотреть
Kлипецк, сталин, вандализм, видео, кпрф, события
Интервью Суть событий

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Задача нашего штаба — это расширить возможности, расширить список кандидатов, а не сузить их. Наша задача вернуть максимальное количество подписей. Общественная палата — за избирателей, не за кандидатов. Кандидаты сами справятся…

5 115 6 17399 19.07
#слушать 50:21 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист

Вот кто-нибудь мне докажет, что в нашем детдоме лучше, чем в однополой семье? В однополой, двуполой, трехполой. Неважно, в какой. В семье. Где не бьют, где нормально воспитывают. Где кормят, где любят. Что, в детдоме лучше?..

5 81 6 17150 19.07
#слушать 36:08 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kукраина, политика, семья, общество
Блоги

Антон Красовский журналист

Опека не обязана знать, кто там с кем спит Почему ж человечество вырождается именно там, где не должно? А там, где должно цветет и пахнет? Может просто людей других надо любить, не считать их говном, создавать им условия для жизни и счастья и тогда прекратится вырождение-то?..

5 163 6 21816 20.07
Kдети, общество, власть, мнения
Голосование
5 40 6 5310 24.07
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Цели США понятны Во-первых, нужно продолжать нагнетать обстановку вокруг Ирана, в чем сам Тегеран активно «подыгрывает», в частности, задержанием британского танкера…

5 133 6 18279 21.07
Kсша, рф, политика, иран, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Геи — в отпуске! Жалоб не поступало, дети учатся, ходят в кружки, отдыхают на море. Но с обыском пришли к ним. А не к условным соседям, где дети оборванные, голодные, мама с папой с утра бухают, в доме срач и гора бутылок. Зато эта пьянь имеет высокую духовность, т.к. правильно занимается сексом, а не как эти марьинские геи…

5 142 6 37859 19.07
Kобщество, меньшинства, семья, нравственность, мнения
Блоги

Иван Стариков экономика, политика

Good luck, с юбилеем, Америка! Америка ликует и празднует свою победу в космосе 50 лет назад! Назвать их натужной исторической гордыней в  отсутствии собственных современных достижений, нет никакой возможности…

5 79 6 11900 21.07
Kсша, космос, история, события
Блоги

МВД Австрии объявило в международный розыск россиянина Игоря Зайцева по подозрению в шпионаже В ведомстве заявили, что он работал на российское ГРУ и передавал секретные сведения в ущерб стране…

5 45 6 6921 25.07
Kшпионаж, австрия, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Не оставляет ощущение непропорциональности действий наших силовиков Я безусловный противник несогласованных уличных акций, но противодействие нарушителям общественного порядка должно быть соразмерно степени нарушения..

5 34 6 5271 25.07
Kполитика, выборы, оппозиция, москва, мнения

Популярное за неделю

Новости

В Подмосковье мужчина убил на детской площадке женщину на глазах ее ребенка По данным следствия, подозреваемый нанес жертве более 20 ножевых ранений

5 1 6 2747
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Есть другая, не менее серьезная история. Это борьба группировки силовиков — условно ее можно называть «ФСБ, Сечин, Володин» — против группировки, которую опять же можно условно назвать «Собянин»...

5 108 6 116841 20.07
#слушать 49:22 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование

3130917
Судебные процессы России XVII века.
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 6114 21.07
Блоги

Иван Давыдов журналист

Как закончится путинская Россия Когда настоящие хозяева заглянули в секретные закрома, и увидели, что Россия кончилась: все растащено, все ценное вывезено. И незачем больше изображать, что здесь существует какое-то там государство с видами на будущее. Можно выдохнуть…

5 250 6 229786 23.07
Kобщество, власть, рф, мнения
Блоги

Игорь Николаев экономист

Взорвется ли в 2021 году Проблема в том, что, если реализуется хотя бы один из внешних или внутренних рисков в стагнирующей сегодня экономике, это однозначно обрушит её в рецессию. Кредиты, говорите? Ну-ну… Нет, не о 21-м годе надо говорить, а уже о 20-м…

5 98 6 112296 23.07
8читать ;смотреть
Kэкономика, рф, кредиты, финансы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7963876
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4128955

Сегодня в эфире