В Венесуэле сегодня пройдут очередные массовые акции сторонников лидера оппозиции Хуана Гуайдо

Великий день протестов за защиту прав граждан Венесуэлы – так Хуан Гуайдо анонсировал сегодняшнюю акцию во время выступления перед парламентом несколько дней назад. Оно транслировалось в Twitter.

Он призвал людей выйти на улицы и продолжить борьбу за свободную страну. Гуайдо и его сторонники выступают за свержение режима действующего президента Николаса Мадуро и требуют проведения свободных выборов в боливарианской республике с участием международных наблюдателей.

Политик объявил себя временно исполняющим обязанности лидера страны в конце января на волне массовых протестов. Политический кризис в Венесуэле вырос из экономического – дефицит продуктов, инфляция, очереди.

Возглавляющего протест Гуйадо поддержали США и большинство стран Европы и Южной Америки. На стороне Мадуро – Россия, Китай, Турция, Иран, Куба и Боливия.

Ранее парламент Венесуэлы, находящийся под контролем оппозиции, одобрил соглашение, позволяющее обратиться за международной военной помощью.