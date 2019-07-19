Экипаж российского танкера, задержанного на Украине, благополучно вернулся в Россию

Лайнер, выполнявший рейс Кишинев-Москва сел в российской столице – передает «Интерфакс».

Судно Nika Spirit было задержано накануне по подозрению в том, что ранее оно участвовало в захвате трех украинских судов в Керченском проливе российскими пограничниками. Тогда, как сказали в СБУ, танкер носил другое имя. Его задержали в качестве вещественного доказательства, а моряков отпустили.

Служба безопасности Украины задержала российский танкер в порту Измаил в Одесской области. Подобные действия становятся рутинным процессом в отношениях между Москвой и Киевом, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Владимир Пастухов. Он также отметил, что задержание может негативно сказаться на возможности обмена военнопленными между Россией и Украиной.