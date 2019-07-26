В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой

По версии следствия преступление произошло на бытовой почве. При этом знакомые активистки сообщают, что ей поступали угрозы в сети из-за деятельности в защиту сексуальных меньшинств. Опасен не закон против пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних, а агрессия и бесправие, которые он порождает, — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист, автор материала о преследовании Елены Григорьевой Карен Шаинян.

По мнению Карена Шаиняна, активисты уязвимы, потому что их единицы и справиться с проблемой поможет только открытое обсуждение этой проблемы в обществе.