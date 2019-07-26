Главк предложил редакциям СМИ предоставить данные о журналистах, которые будут работать на субботней акции у мэрии

О ее проведении ранее объявили кандидаты, которым было отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму.

Свою просьбу в полиции объяснили стремлением сделать так, чтобы работа на несогласованной акции для журналистов была безопасна. Отдельно в МВД указали на недопустимость использования статуса журналиста для участия в публичном мероприятии, а не для его публичного освещения.

Работникам прессы порекомендовали иметь при себе документ, удостоверяющий личность и редакционное удостоверение, а сотрудникам иностранных СМИ – еще и карточку аккредитации МИД России. На субботу 27 июля независимые кандидаты в Мосгордуму, которым избирком уже отказал в регистрации, запланировали встречу своих потенциальных избирателей около мэрии.

Некоторым полиция уже вынесла предостережения о «недопустимости нарушения закона и участия в несогласованной акции». Две недели назад такой митинг у здания Мосгоризбиркома закончилась задержанием почти полусотни человек. В среду вечером Симоновсий суд столицы арестовал на 30 суток политика Алексея Навального, которого обвинили в призывах к посещению субботней встречи и координатора его московского штаба Олега Степанова.

После предыдущей протестной акции СК возбудил дело о воспрепятствовании работе избирательных комиссий. В рамках этого дела обыски и допросы прошли почти у десятка независимых кандидатов.