Следователи вызывают на допросы незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы

Последней этой ночью повестку получила Любовь Соболь. Ее задерживали на несколько часов, после того, как она отказалась покидать здание Мосгоризбиркома.

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Дмитрий Гудков также был вызван на допрос. Ранее у него прошли обыски.

«Пока неизвестно кто подал жалобу на кандидатов в Мосгордуму», — сказала в эфире «Эха Москвы» глава ЦИКа Элла Памфилова. Она отметила, что пока просто не было времени это узнать.

Памфилова подчеркнула, что если будет хоть малейшая возможность восстановить этих людей в качестве кандидатов в Мосгордуму, то их восстановят.