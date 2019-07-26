Сенат США посоветовал американскому правительству усилить меры по защите выборов от влияния извне

Об этом говориться в докладе, подготовленном комитетом по разведке. В документе утверждается, что Россия вмешивалась в выборы в США с 2014 по 2017 годы, однако на их результаты повлиять так и не смогла. Расследователи не смогли с уверенностью сказать, какие цели преследовала Москва. Они не исключили и то, что Кремль просто изучал уязвимости в голосовании, чтобы использовать их позже. Ранее Россия отрицала все обвинения во вмешательстве в американские выборы.