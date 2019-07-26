Любовь Соболь выпустили из ОВД

Незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы вручили повестку на допрос в полицию. Как отметила сама юрист ФБК, в бумаге нет обоснования, по какому поводу ее вызывают к следователю. Похожие повестки получили и ряд других политиков, не допущенных к выборам.

Позавчера обыски прошли в том числе у Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова. После стихийного митинга у Мосгоризбиркома и акций на Трубной площади возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.

Следователи пришли к еще одному кандидату в депутаты Могордумы Роману Юнеману. Сначала политик написал, что по старому адресу, где он уже не живет, прошел обыск, но затем добавил, что ему хотят что-то вручить. Он сообщил свой актуальный адрес и ждет полицию утром. Позавчера обыски прошли у других независимых кандидатов.