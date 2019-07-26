Владелец задержанного российского танкера в случае ареста судна намерен обжаловать это решение в Высоком суде Лондона

Об этом со ссылкой на учредителя компании «Фос Шиппинг Менеджемнт» сообщает ТАСС.

Служба безопасности Украины задержала корабль Nika Spirit накануне в порту Измаил. По данным СБУ, танкер ранее носил другое название и использовался при захвате трех украинских судов в Керченском проливе российскими пограничниками. Оснований для задержания экипажа в Киеве не нашли, сейчас моряки вернулись домой.