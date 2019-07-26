Ким Чен Ын лично руководил запуском ракет нового типа

Как сообщает агентство ЦТАК, испытание тактического оружия было проведено чтобы предупредить Сеул от ввоза на территорию республики современного вооружения и участия в совместных учениях с другими странами.

КНДР произвела запуск в среду вечером. Как отметили власти Южной Кореи, это были первые испытания с тех пор, как в прошлом месяце северокорейский и американский лидер встретились в демилитаризованной зоне и договорились возобновить переговоры по денуклеаризации.