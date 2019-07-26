Дом моды Sonya Rikel прекращает свое существование

Суд в Париже принял решение о его немедленной ликвидации – пишет Франс Пресс. Причина – финансовые проблемы, которые начались у модного дома три года назад после смерти его основательницы. Тогда, даже несмотря на инвестиции, бренду так и не удалось вернуться на рынок.

Накануне суд отклонил кандидатуру последнего из возможных покупателей, претендовавших на приобретение дома, сочтя ее финансово ненадежной. Теперь шесть магазинов во Франции будут закрыты, а все его сотрудники уволены.