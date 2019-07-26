Бывшего министра обороны Грузии задержали по обвинению в массовых беспорядках

Спецоперация прошла на одной из центральных улиц Тбилиси – пишет «Коммерсант». По данным следствия, Ираклий Окруашвили принимал активное участие в митинге, который начался 20 июня у здания парламента. Протестующие пытались прорваться внутрь после того, как российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов во время межпарламентской ассамблеи сел в кресло спикера.

В середине нулевых Окруашвили считался вторым по влиянию политиком в стране после Михаила Саакашвили. Он вернулся в страну лишь в 2014, после прихода к власти партии «Грузинская мечта».