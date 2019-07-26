США могут отказаться вводить санкции против Турции, если Анкара не поставит системы С-400 на боевое дежурств

Американский сенатор Линдси Грэм в интервью интернет-журналу Defence One утверждает, что по просьбе президента Дональда Трампа сказал об этом турецкому министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу. «Мой посыл был таков: давайте оставим уже эти С-400 и начнем переговоры о свободной торговле» — цитирует Грэма издание.

Между тем вчера был завершен первый этап поставок Анкаре зенитных систем. Для этого транспортные самолеты выполнили три десятка рейсов. Категорически против этого выступает Вашингтон.