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04:04, 26 июля 2019

США могут отказаться вводить санкции против Турции, если Анкара не поставит системы С-400 на боевое дежурств

Американский сенатор Линдси Грэм в интервью интернет-журналу Defence One утверждает, что по просьбе президента Дональда Трампа сказал об этом турецкому министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу. «Мой посыл был таков: давайте оставим уже эти С-400 и начнем переговоры о свободной торговле» — цитирует Грэма издание.
Между тем вчера был завершен первый этап поставок Анкаре зенитных систем. Для этого транспортные самолеты выполнили три десятка рейсов. Категорически против этого выступает Вашингтон.



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