Иран испытал баллистическую ракету средней дальности

Об этом телеканалу CNN рассказал неназванный американский чиновник. Отмечается, что она пролетела около тысячи километров и не представляла угрозу для судоходства или американских баз. Вместе с тем, как считает разведка, нынешние испытания направлены на улучшение дальности и точности пусков.

Напряженность в Персидском заливе продолжает нарастать. На прошлой неделе Тегеран задержал британский танкер в Ормузском проливе. До этого в районе поочередно были сбиты американский и иранский беспилотники, а также совершены нападения на несколько судов.