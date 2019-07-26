Дональд Трамп высказал разочарование из-за отказа шведских властей отпустить известного рэпера A$AP Rocky

Глава Белого дома в твиттере написал, что скандинавская страна «подвела афроамериканское общество в Соединенных Штатах». Он добавил, что Стокгольм должен сосредоточиться на реальной проблеме преступности.

Музыкант, чье настоящее имя Раким Майерс, был арестован в центре шведской столицы в начале месяца по обвинению в физическом насилии. Основанием для этого послужило видео, распространенное в соцсетях, где он в ходе потасовки бьет по лицу неизвестного человека. Сам рэпер утверждает, что инициторами конфликта стали прохожие, которые преследовали его компанию.