Любовь Соболь выпустили из ОВД

Незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы вручили повестку на допрос в полицию. Как отметила сама юрист ФБК, в бумаге нет обоснования, по какому поводу ее вызывают к следователю. Похожие повестки получили и ряд других политиков, не допущенных к выборам.

Позавчера обыски прошли в том числе у Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова. После стихийного митинга у Мосгоризбиркома и акций на Трубной площади возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.