Пуэрториканский боксер отказался от гонорара за бой с россиянином Максимом Дадашевым

Об этом со ссылкой на представителя Субриэля Матиаса, сообщает телеканал NBC. По некоторым данным, гонорар спортсмена составлял 75 тысяч долларов.

Поединок, который прошел в прошлую субботу, закончился смертью россиянина. В 11 раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего его команда приняла решение остановить бой. После этого боксер потерял сознание и был госпитализирован в больницу с отеком мозга. Врачи сделали ему трепанацию черепа, но спасти не смогли.