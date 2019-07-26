Австрия объявила в международный розыск предполагаемого сотрудника ГРУ

65-летний россиянин Игорь Зайцев подозревается в разглашении государственных секретов – сообщает австрийское МВД. Как пишет местная пресса, Зайцев может быть связан с делом 70-летнего полковника армии в отставке, которого в конец прошлого года заподозрили в шпионаже в пользу Кремля. Он якобы начал работать на российскую разведку в 90-ые и за это время получил 300 тысяч евро в качестве вознаграждения. После того, как стало известно о деле австрийского военного, министр иностранных дел Карин Кнайсль отменила свой визит в Москву.