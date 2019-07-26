Следователи пришли к еще одному кандидату в депутаты Могордумы Роману Юнеману

Сначала политик написал, что по старому адресу, где он уже не живет, прошел обыск, но затем добавил, что ему хотят «что-то вручить». Он сообщил свой актуальный адрес и ждет полицию утром.

Позавчера обыски прошли у других независимых кандидатов, которых не допустили на выборы, в том числе у Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова. После стихийного митинга у Мосгоризбиркома и акций на Трубной площади возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.