В Хабаровском крае сегодня пройдут похороны двух детей, погибших при пожаре в палаточном лагере «Холдоми»

Один из тех, кто стал жертвой трагедии – десятилетний Алексей Мартыненко, пытавшийся спасти из горящих палаток других детей. Он умер от ожогов в больнице. На сайте Change.org после этого была размещена петиция с призывом посмертно наградить ребенка, которая набрала несколько тысяч подписей. Власти, в свою очередь, пообещали представить Мартыненко к госнаграде. Всего в результате пожара в лагере «Холдоми» погибли четверо детей. Двух девочек уже похоронили накануне в Комсомольске-на-Амуре. Одна из них погибла сразу, другая умерла в больнице от ожогов. Жители города, как передает агентство ТАСС, несут цветы и игрушки к школам, где учились дети. В храмах Хабаровской епархии проходят молебны и панихиды. В среду же краевая администрация объявила трехдневный траур по погибшим в результате трагедии.

Накануне суд арестовал фигурантов дела о пожаре в лагере «Холдоми». Это учредитель компании, владеющей комплексом, Виталий Бурлаков, директор лагеря Максим Кузнецов и сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев.