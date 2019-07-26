Мосгоризбирком окончательно отказал в регистрации на выборах в Мосгордуму пяти кандидатам

Среди них был бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Политик назвал это решение незаконным и политически мотивированным.

Ночью в квартире Дмитрия Гудкова прошел обыск по возбужденному накануне уголовному делу о воспрепятствовании деятельности избиркомов. Это связано с акций у Мосгоризбиркома с требованием зарегистрировать всех собравших подписи кандидатов. Причем протесты прошли в воскресенье, когда избирательная комиссия не работала, а ее председатель был на даче.

Новые протесты намечены на субботу у здания столичной мэрии. Политик Алексей Навальный, который в прошлую субботу призывал людей выйти на улицу, был задержан в день рождения жены и арестован на 30 суток. Субботний митинг на проспекте Сахарова собрал больше 22-х тысяч человек, что, по сведениям источников телеканала «Дождь», стало полной неожиданностью для Кремля. Там опасаются «оранжевого сценария».