Служба безопасности Украины заявила, что для задержания экипажа российского танкера не было оснований

Находившиеся на борту моряки не нарушали норм морского права и законов Украины, — отметили в СБУ. Десять россиян были отпущены. Они пересекли границу с Молдавией, откуда вылетят в Москву.

Ранее сегодня в СБУ сообщили о задержании российского танкера, который, по данным Киева, в ноябре блокировал проход украинских военных кораблей под Керченским мостом. Судно зашло в порт в Одесской области для ремонта.