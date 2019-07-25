Уголовное дело и обыски у оппозиции, по некоторым данным, связаны с призывами к уличным протестам

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и «Единой России». По их словам, численность митинга на проспекте Сахарова в субботу, где собрались более 20-ти тысяч человек, превзошла все ожидания. В действиях лидеров протеста власть увидела классический «оранжевый» сценарий, который, по ее мнению, грозит перекинуться на другие регионы, — передает телеканал.

Ближайшая протестная акция намечена на субботу у столичной мэрии.