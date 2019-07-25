Комитет сената США по разведке призвал из-за России воздержаться от внедрения электронного голосования

Это говорится в докладе комитета по итогам его расследования вмешательства Москвы в выборы. Как передает РИА, в документе отмечается, что Россия изучала базы регистрации избирателей во всех 50 штатах. В докладе говорится, что вмешательство было, но не повлияло на итоги президентских выборов 2016 года, на которых победил Дональд Трамп.

Россия факты вмешательства отрицает.

Эксперимент по электронному голосованию собираются провести в сентябре в России. Он пройдет в трех избирательных округах на выборах в Мосгордуму.