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23:01, 25 июля 2019

Комитет сената США по разведке призвал из-за России воздержаться от внедрения электронного голосования

Это говорится в докладе комитета по итогам его расследования вмешательства Москвы в выборы. Как передает РИА, в документе отмечается, что Россия изучала базы регистрации избирателей во всех 50 штатах. В докладе говорится, что вмешательство было, но не повлияло на итоги президентских выборов 2016 года, на которых победил Дональд Трамп.
Россия факты вмешательства отрицает.
Эксперимент по электронному голосованию собираются провести в сентябре в России. Он пройдет в трех избирательных округах на выборах в Мосгордуму.



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