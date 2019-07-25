В Германии сегодня второй раз за два дня побит абсолютный температурный рекорд

Сильнее всего в стране воздух прогрелся в городе Линген в Нижней Саксонии – до 42,6 градуса. Предыдущий рекорд, 40,5 градусов, был зафиксирован накануне в Гайленкирхене. Из-за высокой температуры в реке отключили от сети атомную электростанцию рядом с Ганновером.

Температурные рекорды были сегодня побиты также в Бельгии и Франции, где тоже 40-градусная жара. Компания-оператор скоростных поездов «Талис» прекратила продажу билетов из соображений безопасности.