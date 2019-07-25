В Конгрессе США пришли к выводу, что вмешательство России не повлияло на итоги президентских выборов

Как передает РИА, это говорится в докладе сенатского комитета по разведке. Спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о «российском вмешательстве» в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве, но оснований для обвинений в адрес Дональда Трампа не нашел. Выступление Мюллера в Конгрессе США посмотрели накануне и сегодня почти 13 миллионов американцев, сообщила исследовательская служба «Нильсен».