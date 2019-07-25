Автора статьи о пытках в ФСБ признали виновным в злоупотреблении свободой СМИ

Суд Якутска оштрафовал журналиста газеты «Якутск вечерний» Михаила Романова на 30 тысяч рублей. В издании заявили, обжалуют это решение, передает ТАСС. Речь идет о статье Романова про педагога робототехники Антона Аммосова, который рассказал журналисту о том, как его похитили, избили и пытали сотрудники ФСБ. Аммосов считает, что силовики преследуют его за комментарий в поддержку подростка, который устроил взрыв в приемной архангельского управления ФСБ.