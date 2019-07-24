В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой

По версии следствия, преступление произошло на бытовой почве. Но знакомые активистки сообщали, что ей поступали угрозы из-за деятельности в защиту секс-меньшинств.



Закон о запрете гей-пропаганды породил агрессию и бесправие, — сказал в эфире «Эха Москвы» автор публикации о Елене Григорьевой журналист Карен Шаинян. По мнению Карена Шаиняна, ЛГБТ-активисты уязвимы, потому что их единицы, и справиться с проблемой поможет только внимание общества.