В сообщении австрийской полиции указано, что тот тайно собирал сведения в пользу российской военной разведки «в ущерб интересам Австрийской республики».

65-летний уроженец Москвы Игорь Егорович Зайцев, по утверждению прокуратуры Зальцбурга, вел шпионскую деятельность в Австрии и «тайно» проводил некие секретные операции. В частности, предполагаемый офицер Главного управления Генштаба ВС России курировал и вел агентурную сеть в центре Европы. Силовые структуры Австрии уточнили изданию Kronen Zeitung, что розыск Зайцева связан с уголовным делом отставного полковника австрийской армии 70-летнего Мартина М., которого осенью арестовали по делу о госизмене. Оно было связано со шпионским скандалом в Зальцбурге. Тот служил в Департаменте структурного планирования и имел доступ к сведениям о персонале австрийской армии, артиллерийских системах страны и миграционном кризисе. По словам адвоката Мартина М. Майкла Хофера, его клиент отрицает знакомство с Зайцевым. Однако, в распоряжении австрийских специалистов есть данные об их оперативной встрече и о том, что в период с 92 по 2018 годы «в обмен за разглашенные сведения было выплачено почти 300 тысяч евро наличными». Как выяснило Зальцбургское агентство по защите конституции, шпионский тандем поддерживал связь с использованием самых современных технологий агентурной связи. После скандала с рассекреченным агентом Зайцева, возглавлявшая тогда МИД Австрии, Карин Кнайсль отменила запланированный на декабрь визит в Россию, а экс-канцлер страны Себастьян Курц назвал ситуацию недопустимой.

На Смоленской площади тогда сообщения о шпионаже в пользу России назвали «информационным вбросом». Нынешнюю ситуацию российское посольств о в Вене комментировать не стало.