Госдума приняла в третьем чтении законопроект о компенсациях за потерю жилья в случае незаконной сделки

Документ был разработан правительством из-за постановления Конституционного суда. Как сообщается на сайте Госдумы, новая норма позволит защитить права граждан, которые лишились жилья из-за того, что не знали о его криминальном прошлом. Им будет положена компенсация от государства либо в размере суммы реального ущерба, либо по кадастровой стоимости – на выбор. Подчеркивается, что закон имеет обратную силу.