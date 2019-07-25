Полиция Киева начала уголовное производство по факту попытки нападения на Петра Порошенко
Инцидент расследуют по статье «хулиганство», которая предусматривает наказание до 4-х лет лишения свободы.
Четверо неизвестных подбежали к машине бывшего президента, когда тот вышел после допроса из здания Государственного бюро расследований. Охранник Порошенко отбил одного из нападавших зонтом, а тот распылил слезоточивый газ. Затем вмешалась полиция и неизвестные скрылись. Порошенко не пострадал.
Допрос бывшего президента был связан с делом об отмывании денег при продаже завода «Кузница на Рыбальском».