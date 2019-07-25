Евросоюз не будет пересматривать достигнутую с Британией сделку по условиям ее выхода из ЕС

Об этом сказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в телефонном разговоре с новым британским премьером Борисом Джонсоном.

Джонсон сменил на посту премьера Терезу Мэй, которая трижды безуспешно пыталась заручиться поддержкой парламента в отношении сделки по брекзиту. Поэтому дата выхода Британии из ЕС была перенесена с конца марта на конец октября. Джонсон неоднократно заявлял, что страна в любом случае перестанет быть членом содружества, даже без сделки.