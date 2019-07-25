Франция обвинила российский спутник в шпионаже за аппаратами других государств

Министр обороны Флоранс Парли заявила, что российский «Луч-Олимп» оставил «визитную карточку» на восьми новых спутниках. За ними шпионили, они были сожжены или ослеплены, — отметила министр, — передает ТАСС. В прошлом году она утверждала, что этот спутник пытался перехватить сигнал франко-итальянского аппарата.

В Роскосмосе сегодня сказали, что удивлены данными французской стороны.

Министр обороны добавила, что Франция дополнительно потратит на космические вооруженные силы 700 миллионов евро. По ее словам, уже были предусмотрены более 3,5 миллиардов евро на полное обновление спутников.

Ранее о создании космического командования объявил президент Эммануэль Макрон.