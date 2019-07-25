Московская полиция просит направить ей данные журналистов, которые будут освещать субботние протесты

В МВД подчеркнули, что статус сотрудника СМИ можно использовать только для работы на мероприятии, но не для участия в нем. Об этом говорится на сайте столичного главка.

На субботу намечена протестная акция у московской мэрии с требованием зарегистрировать всех кандидатов, собравших подписи на выборы в Мосгордуму. Власти объявили акцию несогласованной. Накануне стало известно о возбуждении уголовного дела из-за недавней акции у Мосгоризбиркома. Ночью по этому делу у нескольких незарегистрированных кандидатов прошли обыски, в том числе у политика Дмитрия Гудкова и главы ФБК Ивана Жданова.