Жена Александра Шестуна: Я считаю, что ФСИН пытается насильно поместить его в психиатрическую больницу

Жена экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна – Юлия Шестун расценивает действия Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России), как насильственную попытку поместить ее мужа в психиатрическую больницу. Об этом она рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По ее словам, накануне ей сообщили об ухудшении здоровья Александра Шестуна и что его везут в психиатрическую больницу. Ей такой выбор медицинского учреждения кажется странным.

«Мне сообщили, что произошло ухудшение его здоровья. А потом мы слышим все заявления, что его везут в «Кащенко». Несколько часов я просидела в приемном покое, потому что мне не вызывали дежурного врача. После вышел врач больницы и сказал, что его осмотрели три специалиста и показаний к госпитализации в их больницу они не обнаружили. Я это расцениваю, как насильное помещение в психиатрическую больницу. И опасаюсь того, что будет потом, если они насильно накормят», — рассказала она.

По мнению Ю.Шестун, для подобных осмотров врачом-психиатром необходимо письменное согласие пациента, но ее муж подобного согласия не подписывал. «Никакого документа медицинского, подтверждающего что-либо, я не имею. Ощущение, что его хотят сделать сумасшедшим», — отметила она.

Ю.Шестун напомнила, что ее муж продолжает протестную голодовку, так как считает уголовное преследование политически мотивированным.

Ранее замдиректора ФСИН В.Максименко заявил, что в службе обеспокоены состоянием здоровья обвиняемого Шестуна, вызванного полным отказом от приема пищи и воды, и поэтому были приглашены гражданские медицинские специалисты для проведения консультаций.

А.Шестун был задержан и арестован летом 2018 года. Экс-чиновнику вменяется особо крупное мошенничество, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность и получение особо крупной взятки.